التحام 3 جبهات بالجوف.. ووصول قوات الشرعية لمشارف صنعاء

أفاد موفد "العربية" عن مصدر عسكري في #الجيش_الوطني_اليمني أن وحدات تابعة للمنطقة العسكرية السادسة حققت التحاما لثلاث جبهات بمحافظة الجوف.

وقال العميد الركن طاهر القعيلي قائد اللواء التاسع مشاة، إنه بالتحام جبهات الغيل والمتون والمصلوب، أصبحت قوات الشرعية على مشارف جبل السليام الفاصل بين محافظتي الجوف وصنعاء.

واضاف العميد العقيلي أن قوات الجيش بتجاوزها لجبل السليام ستصل إلى منطقة الخارد أولى مناطق مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

من جهة أخرى، اتهم القيادي في حزب #المخلوع_صالح، عادل الشجاع، #ميليشيات_الحوثي بأنها تسببت في مقتل 100 ألف شخص في الحرب التي أشعلتها منذ ثلاث سنوات.

وقال الشجاع على صفحته بـ"فيسبوك"، عندما تضع الحرب أوزارها فإن هناك ملايين من الجوعى والمرضى، ومعتقلين في سجون #الحوثيين، ودمار العمران.

وأشار إلى أن قادة الحوثي يتعاملون مع الحرب بدم بارد، ووصفهم بجماعة طفيلية تقتات على الحرب وتدرك أن استمرارها فرصة للثراء المادي، مؤكدا كراهية اليمنيين لهذه الجماعة، واتهم حزب المؤتمر الشعبي بأنه يسبح ضد الإرادة الدولية، وأنه قدم غطاء لهذه الجماعة، ولو تركها لذهبت إلى مزبلة التاريخ.