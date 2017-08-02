الرئيس اليمني يعود إلى عدن لافتتاح جلسات البرلمان

علمت "العربية" من مصادر سياسية يمنية رفيعة في الرياض أن #الرئيس_اليمني عبدربه منصور #هادي سيعود إلى عدن خلال الأيام القليلة المقبلة مع قرب اكتمال التحضيرات لاستئناف عقد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة #عدن وذلك بعد قرار الرئيس هادي نقل المجلس من #صنعاء.

وأكدت المصادر أن الرئيس هادي سيفتتح أولى جلسات البرلمان، وسيلتقي المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في عدن خلال جولته المرتقبة والتي يتابع خلالها اتصالاته مع أطراف #الأزمة_اليمنية بشأن مقترحات خروج #الميليشيات الانقلابية من #الحديدة وتسليم الميناء لطرف ثالث لإدارته تحت إشراف الأمم المتحدة وتوريد العائدات المالية للميناء إلى البنك المركزي، وتمكين الحكومة من دفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ سبتمبر العام الماضي.

هذا وأفاد مسؤول حكومي يمني عزم المبعوث الأممي، إسماعيل #ولد_الشيخ_أحمد، القيام بجولة اتصالات جديدة الأسبوع الجاري، يبدأها من #الرياض للالتقاء بأطراف الأزمة اليمنية، ومن ثم الانتقال إلى صنعاء.