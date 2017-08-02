وزير يمني: لن نسمح بسيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة

قال وزير الإعلام اليمني، معمر مطهر الأرياني، إن الحكومة لن تسمح لميليشيات الحوثي بالاستمرار في السيطرة على #ميناء_الحديدة المطل على البحر الأحمر، مؤكدا نية الحكومة طرد الانقلابيين من الميناء الاستراتيجي الذي يستقبل المساعدات.

وتتهم #الحكومة_اليمنية #الحوثيين باستخدام الميناء لتهريب #الأسلحة وتحصيل رسوم جمركية على السلع يستخدمونها في تمويل الحرب.

وفي يونيو الماضي، أعلنت #الحكومة_اليمنية الشرعية، أنها وافقت على خطة للأمم المتحدة من نقطتين تهدف إلى تخفيف المعاناة، لكن الحوثيين المتحالفين مع إيران أعربوا عن تشككهم.

وكان مجلس الأمن الدولي حث الأطراف على الموافقة على خطة للأمم المتحدة تهدف إلى إبقاء #ميناء_الحديدة الذي يسيطر عليه #الحوثيون بعيدا عن القتال، وكذلك استئناف دفع أجور موظفي الحكومة على مستوى البلاد. وأقرت الحكومة اليمنية الشرعية الخطة المؤلفة من نقطتين.

واقترحت الأمم المتحدة ضرورة أن يتسلم طرف محايد ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يعد نقطة حيوية لنقل المساعدات حيث تصل إليه 80 في المئة من واردات الغذاء.