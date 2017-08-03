اليمن ينشر قوات بشبوة لتعقب القاعدة وتأمين النفط والغاز

نشرت السلطات اليمنية خلال اليومين الماضيين قوات أمن خاصة في محافظة #شبوة النفطية، شرق #اليمن، لتعقب عناصر #القاعدة وتأمين حقول النفط وأنبوب تصدير الغاز الطبيعي.

وأكدت مصادر أمنية في عدن أن عدد القوات التي تم نشرها يزيد عن 1000 جندي تم تدريبهم من قبل قوات #التحالف العربي، وتسليحهم بالعربات المسلحة والمدرعات وإسنادهم بمروحيات الآباتشي التابعة لقوات التحالف.

وأوضحت المصادر أن نشر هذه القوات تم حتى الآن في مناطق رضوم وميفعة وعزان والروضة وحبان وصولا إلى منطقة النقب، حيث سارعت القوات بالتمركز في مبانٍ حكومية وإقامة الحواجز ونقاط التفتيش في الطرقات الرئيسية ومداخل المدن والمناطق الحيوية.