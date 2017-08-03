ولد الشيخ يبدأ جولة من مسقط.. وسيلتقي هادي في عدن

بدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى #اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد جولة جديدة لإحياء مشاورات السلام، استهلها من #مسقط.

ووصف ولد الشيخ أحمد لقاءه مع وزير خارجية عمان يوسف بن علوي بالإيجابي جدا، مشيرا إلى أن #عُمان أعربت عن الحاجة إلى إنهاء حرب اليمن في أقرب وقت ممكن.

وكانت مصادر "العربية" أكدت أن #المبعوث_الأممي سيلتقي في #عدن الرئيس عبدربه منصور هادي في سياق اتصالاته مع أطراف #الأزمة_اليمنية بشأن مقترحات خروج الميليشيات الانقلابية من #الحديدة وتسليم الميناء لطرف ثالث لإدارته تحت إشراف الأمم المتحدة، وتوريد العائدات المالية للميناء إلى البنك المركزي، وتمكين الحكومة من دفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ سبتمبر العام الماضي.