الجيش اليمني يستعيد مفرق المخا.. وهذه أهميته

سيطر #الجيش_اليمني على مركز مفرق المخا، غرب مدينة تعز، بعد معارك عنيفة قتل فيها ثمانية من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح الانقلابية، وإحراق أطقم وآليات عسكرية في ظل تراجع كبير للميليشيات.

كما تمكن الجيش الوطني من إحكام سيطرته على آخر طرق إمداد الميليشيا الانقلابية في مدينة ميدي غرب محافظة حَجَّة.

يأتي الانتصار امتداداً لعملية #الرمح_الذهبي التي انطلقت مطلع العام، وقد وصف مصدر عسكري التطور بـ"المهم"، إذ يكسر الحصار عن تعز، ويؤمِّن مدينة المخا، ويقطع الطريق بين تعز ومحافظة الحُديدة غربي اليمن.

وأكد مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة أن التقدم جاء إثر هجوم شنه الجيش الوطني صباح الخميس، وكبد فيه الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

مقاتلات #التحالف_العربي بقيادة السعودية، وعلى ذات الصعيد الميداني، شنت غارات على تجمعات ومواقع للانقلابيين في محيط مفرق المخا، ويختل والهاملي غرب مدينة تعز، كما دمرت مدفعية الجيش الوطني اليمني طقماً عسكرياً وقتل جميع من كانوا على متنه من الميليشيا الانقلابية في شارع الخمسين شمال تعز.