الميليشيات تنهب ثروات اليمنيين

كشف تقرير جديد لصحيفة الشرق الأوسط أن ميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح تعبث بممتلكات اليمنيين وتستغلها لتزداد ثراء، وأن الثراء المفاجئ للانقلابيين جاء من خلال نهبهم الاحتياط النقدي في البنك المركزي ومرتبات الموظفين، إضافة إلى أرصدة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وفرض الجبايات غير القانونية وبمسميات مختلفة على مدار العام لسرقة المواطنين والتجار.

كما أفاد التقرير بأن الميليشيات ترفض صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها رغم الإيرادات الهائلة التي تحصل عليها من الجمارك والضرائب والنفط والغاز.

من جانبهم، قال مراقبون يمنيون إن ميليشيات الحوثي وصالح، من خلال سرقاتها ونهبها للممتلكات، جعلت اليمنيين تحت خط الفقر، كما تمارس الفساد والابتزاز في كل المؤسسات العامة والخاصة بهدف الإثراء وتجبر آخرين على القيام بتصرفات غير أخلاقية لتسهيل عمليات نهب ثروات الشعب اليمني.