نهب حوثي لمعدات مصنع حكومي غرب تعز

لليوم الثالث على التوالي، تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية عملية نهب معدات وآليات ومخازن مصنع أسمنت البرح في مقبنة غرب محافظة تعز اليمنية، عقب اقتراب الجيش الوطني بدعم من #التحالف_العربي بقيادة السعودية من السيطرة على مدينة البرح.

وأوضحت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي أقدمت على تفكيك معدات وآليات مصنع أسمنت البرح (حكومي) ونقلتها على متن شاحنات نقل ثقيل وسيارات، برفقة أفراد مسلحين إلى جهة مجهولة.

وقال مدير الشؤون القانونية ومحامي مصنع أسمنت البرح أحمد الواصلي إن المصنع يتعرض للنهب والسرقة من الانقلابيين، مؤكداً أنه تم تفكيك معدات المصنع والورش التابعة له وتحمليها على شاحنات، ونهبها، من قبل مسلحين زعموا أن لديهم "أوامر بذلك من وزارة الدفاع بصنعاء"، التي يسيطر عليها #الحوثيون.

وحمل محامي المصنع ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية وكل من يقف معهم ويسهل له مهمة نهب وتدمير المال العام، موضحاً أن قضايا المال العام لا تسقط بالتقادم وستتم ملاحقتهم أينما كانوا عاجلاً أو آجلاً.

وكانت ميليشيا #الحوثي نهبت في وقت سابق أكثر من 100 طن من "الديناميت" ومستلزمات التفجير من مخازن المصنع، واستخدمتها في تفجير منازل معارضيها وصناعة عبوات ناسفة منها.

يذكر أن مصنع أسمنت البرح الحكومي والواقع على طريق الحديدة غرب #اليمن، افتتح عام 1993م وأنشأته شركة يابانية بطاقة إنتاجية بلغت 500 ألف طن سنوياً، ثم ارتفعت إلى مليون طن عام 2013م مع دخول خط جديد في الإنتاج.