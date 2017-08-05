إعدام امرأتين برصاص مجهول وسط صنعاء

أفاد شهود عيان في العاصمة اليمنية #صنعاء لـ"العربية.نت"، بأن مسلحاً مجهولاً أطلق الرصاص على امرأتين، ظهر السبت، وسط ذهول وصدمة أصابت المواطنين الذين كانوا متواجدين في تلك اللحظة، ونالوا نصيبهم عندما حاولوا إسعاف السيدتين.

وذكر الشهود أن مسلحا كان يقود باصاً لنقل ركاب، صوّب سلاحه مباشرة على رأس امرأتين كانتا تمران بأحد شوارع حي الأصبحي القديم جنوب صنعاء، ومن مسافة قريبة جداً، ما أدى إلى مقتل إحداهما على الفور. وعندما حاول المتواجدون الجري باتجاه الضحيتين لإسعافهما أطلق عليهم المسلح نيرانا كثيفة قبل أن يلوذ بالفرار.

كما أوضح شهود آخرين لـ"العربية.نت" أن الضحيتين كانتا تركضان هرباً قبل أن يقطع المسلح عليهما الطريق في سائلة الأصبحي ويطلق عليهما النار وعلى المسعفين، دون معرفة الأسباب. كذلك وصفوها بعملية "إعدام بشعة" وغير مسبوقة ضد نساء وفي وضح النهار.

وتشير رواية هؤلاء الشهود إلى أن الجاني كان على معرفة مسبقة بهاتين المرأتين، في حين تتكتم سلطة الأمر الواقع في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح عن إيضاح أية تفاصيل أو معلومات عن الضحيتين، والتي لم تتحرك – بحسب مصادر مؤكدة - حتى لأخذ الإفادات من الشهود المتواجدين أثناء الجريمة لملاحقة الجاني والقبض عليه.

وتم نقل المرأتين لأحد المستشفيات القريبة، حيث كانت إحداهما قد فارقت الحياة، ولحقتها الأخرى عقب الوصول للمستشفى مباشرة، بحسب الشهود الذين لم يتسن لهم معرفة هوية المرأتين.

ولم تصدر "سلطات الانقلابيين"، المسيطرة على العاصمة، أي تصريح حول الجريمة، حيث تجتهد كعادتها في التكتم على مثل هذه الجرائم والانفلات الأمني الذي تشهده المناطق الخاضعة لسيطرتها وانتشار مسلحين بشكل غير مسبوق يمارسون عمليات النهب والسرقة بالإكراه وقتل الضحايا إذا قاوموا.