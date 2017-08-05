الجيش اليمني يفشل محاولة "حوثية" لتهريب متفجرات إلى عدن

تمكنت قوات #الجيش_الوطني في محافظة الضالع بوسط #اليمن من إحباط محاولة تهريب عبوات ناسفة ومتفجرات وقذائف آر بي جي إلى العاصمة المؤقتة #عدن.

وذكر مصدر عسكري في اللواء 83 مدفعية، أن أفراد اللواء بقيادة النقيب صادق الجلال، تمكنوا من ضبط الشاحنة المحملة بالمتفجرات في حاجز التفتيش بمنطقة #نجد الريمان التابعة لمديرية قعطبة، حيث عثروا على متنها بعد التفتيش على كميات من المتفجرات والعبوات الناسفة.

وأوضح المصدر أن #التحقيقات الأولية أظهرت أن الشاحنة كانت قادمة من مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات #الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، مشيراً إلى أن سائق الشاحنة حاول تبرير وجود المتفجرات خلال استجوابه بالادعاء أن عناصر من الميليشيات الانقلابية استقلوا شاحنته وكانت بحوزتهم هذه المتفجرات، وترجلوا في النقطة المجاورة والفاصلة بين مناطق سيطرة الجيش الوطني و#الانقلابيين.

وبحسب المصدر، فإن هذه المتفجرات ليست الأولى التي يتم ضبطها، حيث تم في السابق القبض على عناصر مرتبطة بالانقلابيين وبحوزتهم متفجرات وأسلحة في طريقها لاستهداف الجيش والشرعية في أكثر من منطقة ومدينة جرى تحريرها وأصبحت تحت سلطة #الشرعية.