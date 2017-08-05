قوات أميركية خاصة باليمن لمواجهة القاعدة

أعلن البنتاغون، الجمعة، أن قوات خاصة أميركية تساعد القوات الإماراتية والقوات المحلية في عملياتها ضد تنظيم #القاعدة في اليمن.

وقال المتحدث باسم #البنتاغون، الكابتن جيف ديفيس، إن الهدف من هذه العمليات التي تجري بشكل رئيسي في محافظة شبوة، حيث ينشط التنظيم بشكل خاص، هو "تدمير "قدرة القاعدة على شن عمليات إرهابية.

وتعتبر الولايات المتحدة هذا الفرع الأكثر خطراً بين شبكات القاعدة.

وقد تضاعفت غارات الطائرات بدون طيار منذ أشهر بدعم من العمليات الميدانية بعد وصول الرئيس دونالد ترمب في كانون الثاني/يناير إلى البيت الأبيض.

وأضاف ديفيس "مساعداتنا في المكان استمرار لما نقوم به منذ كانون الثاني/يناير".

وأكد أن "هذا يتضمن عدداً قليلاً جداً من #القوات_الأميركية على الأرض، وهم هناك خصوصاً من أجل المساعدة في تدفق المعلومات".

يأتي هذا التصريح غداة إعلان #الإمارات إطلاق عملية "واسعة النطاق".

وأوضحت سفارة الإمارات في واشنطن لفرانس برس أن "العملية تدعمها قوة تجمع بين الإمارات والولايات المتحدة".

وتابع ديفيس أن الولايات المتحدة شنت أكثر من 80 غارة جوية منذ 28 شباط/فبراير في اليمن.