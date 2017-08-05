مقتل أكثر من 11 ألف يمني منذ الانقلاب الحوثي

كشف وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء وانقلابها على السلطة الشرعية مطلع 2015.

وأوضح عسكر أن "عدد القتلى منذ بداية الانقلاب بلغ 11 ألفاً و251 شخصاً، بينهم 1080 طفلاً و684 امرأة"، كما جاء في كلمته، السبت، بندوة حوارية بالقاهرة، ونقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأفاد وزير حقوق الإنسان أن وزارته سجلت عام 2017 مقتل أكثر من 500 مدني بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى مقتل 8 إعلاميين وصحفيين، وحكم بالإعدام على الصحافي يحيى الجبيحي بمحاكمة غير قانونية لم تتجاوز مدتها 10 دقائق".

وقال إن "حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي بلغت العام الجاري 1930 حالة منها أكثر من 400 حالة إخفاء قسري وهو ما يجعل العام الحالي الأعلى من ناحية الاختطافات".

وأشار إلى أن "حصيلة الاختطافات والإخفاء القسري منذ بداية الانقلاب بلغت 18 ألفاً و734 حالة، بينهم وزير الدفاع محمود الصبيحي وناصر منصور (شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي) والسياسي محمد قحطان وغيرهم".

وأكد عسكر أن "الحرب لم تكن خيار الحكومة وفرضها الانقلابيون بحربهم على الشعب، الذين دافعت عنهم الحكومة من أجل خياراتهم المشروعة والوصول للدولة المدنية الاتحادية التي توافق عليها كل أبناء اليمن بمختلف مكوناتهم".

وأشار المسؤول اليمني إلى أن الحكومة الشرعية تمكنت بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية من تحرير 80% من الأراضي التي كانت تحت سيطرة الانقلابيين، وتغيير المعادلة وكسر أطماع تحقيق نفوذ إيراني في البلاد".