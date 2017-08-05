مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في ميدي وحرض

أفشل الجيش الوطني اليمني هجوماً للميليشيات حاولت فيه كسر الحصار المطبق على عناصرها المحاصرة داخل مدينة #ميدي غرب #حجة.



وأعلن الجيش مقتل 31 حوثياً وإصابة 45 خلال الأيام الثلاثة الماضية في ميدي و #حرض بمعارك وغارات للتحالف، حيث نفذت مقاتلات التحالف أكثر من 20 غارة استهدفت مواقع وتحصينات ومخازن أسلحة وعربات عسكرية للانقلابيين.



وتركزت الغارات على مناطق الكدف جنوب ميدي والحجاورة والمجبر بمديرية حرض.



وقالت مصادر طبية إن عشرات الجثث للميليشيات وصلت إلى مشافي منطقة عبس ومدينة حجة.



يذكر أن الجيش الوطني سيطر على عدد من المواقع الاستراتيجية جنوب ميدي.