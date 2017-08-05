ميليشيا الحوثي تقتحم منزل قائد عسكري يمني وتطرد عائلته

اقتحمت ميليشيات الحوثي الانقلابية منزل قائد قوات حرس الحدود الموالي للشرعية، العميد الركن عبدالله معزب بمحافظة إب، وسط #اليمن، وتمركزوا بداخله، بعد إخراج النساء والأطفال بالقوة وطردهم من المنزل.

وأكدت مصادر محلية لـ"العربية.نت" أن نحو خمسين مسلحاً حوثياً، اقتحموا منزل معزب، الجمعة، بقرية معزب، في عزلة جبل عصام بمديرية السدة شرق إب، وطردوا الأطفال والنساء منه بالقوة وتمركزوا داخله، كما نصبوا نقطة تفتيش بالقرب من المنزل بعد احتلاله وتحويله إلى ثكنة عسكرية لمسلحيهم.

وأوضحت المصادر أن الميليشيا الانقلابية نهبت أثاث ومحتويات المنزل، وسط استياء الأهالي والذين أدانوا اقتحام المنزل ونهبه دون أي مبرر وبعيدا عن حرمة البيوت والأعراف والقيم التي عرفت عن اليمنيين.

وعبرت عن مخاوفها من "إقدام الميليشيا الانقلابية على تفجير المنازل كعادتها في الانتقام من معارضي مشروعها الطائفي الإيراني الدخيل على المجتمع والشعب اليمني".

وأفادت المصادر أن عدداً من أعيان ومشايخ المنطقة حاولوا التدخل لانسحاب المسلحين وإعادة المنهوبات غير أنهم قوبلوا بالرفض.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن قائد قوات حرس الحدود، العميد عبدالله معزب قوله إن من ساعدوا ميليشيا الحوثي وتعاونوا معهم في جريمة احتلال المنزل وطرد النساء والأطفال منه بالقوة، باتوا معروفين ولن يفلتوا من العدالة وسينالون جزاءهم، وحملهم المسؤولية الكاملة عن أية أفعال تصعيدية.

وتتواصل الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية في محافظة إب وسط اليمن، الخاضعة لسيطرتهم بشكل كامل، من أعمال قتل ونهب وتهجير وتفجير منازل واستيلاء على أراضي الدولة وغيرها من الانتهاكات والجرائم غير المسبوقة والمنافية لكل الأخلاق والأعراف والقيم الدينية والقبلية.