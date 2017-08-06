المبعوث الأممي: مباحثات يمنية محتملة في سلطنة عُمان

لمّح #المبعوث_الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى احتمال إجراء مباحثات بين الأطراف اليمنية في سلطنة #عُمان، دون أن يضرب موعدا محددا لذلك.

وقال ولد الشيخ أحمد إن أفكارا حول إدخال المساعدات الإنسانية عبر #ميناء_الحديدة يجري بحثها حاليا، نقلا عن قناة "العربية" الأحد.

وفي حراك سياسي جديد يقوده المبعوث الأممي إلى اليمني، بدأه بجولة من من سلطنة عمان، تحدث عن مؤشرات لعقد جلسات المشاورات المقبلة بين الأطراف اليمنية في مسقط.

وكشف المبعوث الأممي عن لقاء مرتقب له مع وفد الانقلابيين لبحث مبادرة الأمم المتحدة حول ميناء الحديدة.

وصرح مصدر يمني عن وساطة عمانية لثني الانقلابيين عن مواقفهم المعرقلة للعملية السلمية، وتوقع أن يتم استدعاء وفد الانقلابيين إلى مسقط للقاء ولد الشيخ أحمد.

وأعلن المبعوث الأممي أن #الأمم_المتحدة لا تطالب بتسليم ميناء الحديدة إلى الشرعية، بل إلى طرف ثالث من قبل الأمم المتحدة لإدارة الميناء، موضحا أن الجهود تبذل حاليا لحل قضية الرواتب لموظفي الدولة في اليمن وفتح مطار صنعاء.

ولد الشيخ أحمد قال إنه سيقوم بزيارة إلى الأردن للقاء الملك عبدالله الثاني، كما أن هناك لقاء مرتقبا مع #الرئيس_اليمني عبدربه منصور هادي لإطلاعه على مبادرة الحديدة، مؤكدا أن ميناء الحديدة هو مدخل وبداية لحل شامل للأزمة اليمنية.