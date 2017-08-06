انفجار مصنع ألغام "حوثي" أقاموه وسط حي سكني

انفجر معمل خاص بصناعة وتركيب الألغام والعبوات الناسفة، تابع لميليشيات الحوثي الانقلابية في مدينة ذمار وسط #اليمن، ما أدى إلى مقتل 6 من عناصر الميليشيات، بينهم قيادي ميداني، وجرح آخرين.

وقالت مصادر محلية إن المعمل استحدثته ميليشيات الحوثي في أحد المباني وسط حي سكني بالدائري الجنوبي بمدينة #ذمار الخاضعة لسيطرتهم.

وأوضحت المصادر أن الانفجار وقع، مساء السبت، في الوقت الذي كان فيه القتلى والجرحى من مسلحي #الحوثي مع أحد قادتهم يعملون على تركيب الألغام، وسط الحي السكني.

وأفادت المصادر أن الانفجار أسفر عن مقتل 6 حوثيين بينهم قيادي ميداني، وجرح آخرين. ورجحت أن "سبب الانفجار ناجم عن خطأ في التعامل مع المواد المتفجرة أثناء تركيب الانقلابيين للعبوات الناسفة وصناعة الألغام التي ينشرون بها الموت للشعب اليمني، ولكنهم هذه المرة جنوا بأنفسهم حصاد ما يزرعونه".

واستحدثت ميليشيات الحوثي عشرات المعامل والمصانع الصغيرة في مدينة ذمار لصناعة الألغام والعبوات الناسفة، وفي غيرها من المدن اليمنية الخاضعة لسيطرتهم، واستعانوا بخبرات إيرانية كما كشفت تقارير صحافية، خاصة في صناعة #الألغام البحرية التي تستهدف الملاحة الدولية.

وتزرع ميليشيات الانقلاب الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع، حيث رصدت تقارير حقوقية زراعتها أكثر من نصف مليون لغم في المحافظات اليمنية المحررة، بينها ألغام محرمة دولياً، وأودت بحياة المئات من المدنيين، وتسببت بإعاقات دائمة لآخرين.