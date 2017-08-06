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حوثيون يختطفون 3 قياديين من حزب المخلوع صالح

المصدر: صنعاء - كامل المطري
الخلافات تتعمق بين صالح والحوثي
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كشفت مصادر في #حزب_المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع علي عبدالله #صالح عن قيام مسلحين من #ميليشيات_الحوثي باختطاف 3 قياديين بالحزب في أمانة العاصمة #صنعاء.

وأكدت المصادر أن ميليشيات الحوثي اقتحمت مقر أمانة العاصمة، واختطفت 3 مسؤولين، مشيرة إلى أن اثنين منهم وكلاء في أمانة العاصمة، والثالث يشغل منصب مدير مكتب السياحة بصنعاء.

وأضافت المصادر أن المكتب التنفيذي بأمانة العاصمة برئاسة القيادي في حزب المؤتمر أمين جمعان، عقد اجتماعا عاجلا، وهدد بتقديم الاستقالة احتجاجا على اعتداءات الحوثيين.

وبلغت ذروة #الاختلافات بين طرفي الانقلاب في صنعاء أوجها خلال الأشهر الماضية، حيث يقوم مسلحون حوثيون بين الحين واﻵخر باقتحام وزارات ومكاتب حكومية محسوبة على مسؤولين من حزب المخلوع صالح، ومن ثم تتطور تلك الاقتحامات إلى اعتداءات مباشرة.

وخلال الفترة الماضية، تبادل الحليفان الانقلابيان، الحوثي وحزب صالح، الاتهامات بشأن تورط كل طرف بعمليات #اغتيال، وأيضا محاولات اغتيال فاشلة استهدفت قيادات بارزة في كلا الجانبين.

كلمات دالّة

#حزب المؤتمر, #صالح, #صنعاء, #ميليشيات الحوثي, #الاختلافات, #اغتيال

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