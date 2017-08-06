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صور.. رئيس وزراء اليمن في المخا لأول مرة بعد تحريرها

المصدر: العربية.نت
بن دغر في المخا
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زار رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، مدينة #المخا غربي محافظة #تعز لأول مرة منذ تحريرها من مسلحي #جماعة_الحوثي والمخلوع صالح، وبعد نحو أسبوع من استعادة السيطرة على #معسكر_خالد_بن_الوليد شرق المخا.

وأوضح بن دغر في تغريدة له على "تويتر"، أن الغرض من زيارته للمخا تفقد الأوضاع الإنسانية والخدمية في المدينة بعد تحريرها من الحوثيين.

وافتتح بن دغر خلال الزيارة مشروع إعادة إعمار عدد من منازل المدينة بتمويل من #الهلال_الأحمر_الإماراتي بعد تدميرها من قبل الحوثيين خلال الحرب.

كلمات دالّة

#المخا, #تعز, #جماعة الحوثي, #معسكر خالد بن الوليد, #الهلال الأحمر الإماراتي

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