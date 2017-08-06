صور.. رئيس وزراء اليمن في المخا لأول مرة بعد تحريرها

زار رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، مدينة #المخا غربي محافظة #تعز لأول مرة منذ تحريرها من مسلحي #جماعة_الحوثي والمخلوع صالح، وبعد نحو أسبوع من استعادة السيطرة على #معسكر_خالد_بن_الوليد شرق المخا.

وأوضح بن دغر في تغريدة له على "تويتر"، أن الغرض من زيارته للمخا تفقد الأوضاع الإنسانية والخدمية في المدينة بعد تحريرها من الحوثيين.

سكان المخا وقفوا ودافعوا وَصدُّوا عدوان الحوثي صالح على مدينتهم التاريخيةالهامة ورفضوا العبودية وإسقاط الجمهورية وتمسكوا بشرعية #الرئيس_هادي pic.twitter.com/68HalvuTSs — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) ٦ أغسطس، ٢٠١٧

وافتتح بن دغر خلال الزيارة مشروع إعادة إعمار عدد من منازل المدينة بتمويل من #الهلال_الأحمر_الإماراتي بعد تدميرها من قبل الحوثيين خلال الحرب.