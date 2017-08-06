ميليشيات الحوثي تقتل 23 مدنياً في إب خلال يوليو

قتلت #ميليشيات_الحوثي والمخلوع صالح وأصابت 38 مدنيا في محافظة #إب، وسط #اليمن، خلال يوليو/تموز الماضي، ضمن عشرات الجرائم المستمرة التي ترتكبها في المحافظة الخاضعة لسيطرتها.

وأفاد تقرير صادر عن المركز الإعلامي للمقاومة، بأن محافظة إب شهدت نحو 113 جريمة وانتهاكا خلال يوليو الماضي، من بينها 23 جريمة قتل طالت ثمانية عشر رجلاً، وثلاثة أطفال وامرأتين، و15 حالة شروع في القتل، و25 جريمة اختطاف.

وكشف التقرير عن ارتكاب #الميليشيات_الانقلابية 11 جريمة اقتحام منازل، ونهب 10 منازل أخرى، إضافة إلى نهب 4 سيارات، و3 دراجات نارية.

وأوضح التقرير "قيام الانقلابيين في المحافظة بـ 12 عملية اعتداء طالت عددا من فئات المجتمع، من بينهم صحافيان وناشطان وشيخان ووجاهات اجتماعية وفئات أخرى".

كما تحدث التقرير عن ارتكاب قيادات حوثية عمليات سطو على ممتلكات عامة وأراضي أوقاف وأملاك خاصة حددها بخمس حالات اعتداء، إضافة إلى 5 حالات ابتزاز مالي واستغلال وظيفة عامة.

وتشهد محافظة إب، وسط البلاد، فوضى وانفلاتا أمنيا مع تزايد الجرائم والانتهاكات بشكل يومي والتي ترتكبها الميليشيات الانقلابية منذ اجتياحها للمحافظة في منتصف أكتوبر 2014.