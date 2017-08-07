تدمير مخزن أسلحة ومنصات صواريخ لميليشيات الحوثي

دمرت مقاتلات التحالف العربي مخزن أسلحة كبيرا لميليشيات #الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله #صالح في جبل ظفار جنوب غرب العاصمة صنعاء.

شهود عيان أكدوا وقوع سلسلة انفجارت سمعت في أرجاء العاصمة #صنعاء، واشتعلت النيران في المخزن بعد تعرضه للقصف بعدة غارات الليلة الماضية، الأحد.

كما أفادت مصادر عسكرية في #صعدة شمال #اليمن عن تعرض عدة مناطق حدودية لقصف بعشرات الغارات، حيث استهدفت طائرات التحالف #منصات إطلاق صواريخ للميليشيات في منطقة باقم الحدودية ومواقع وتجمعات لعناصر الميليشيات في مناطق الثعبان ومريصعة والسداد وكتاف.

وفي محافظة #حجة شمال غرب اليمن، قصفت الطائرات بأكثر من 15 غارة مواقع وأهدافا متفرقة للميليشيات جنوبي منطقتي حرض وميدي حيث تدور مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة بين قوات #الجيش_الوطني والميليشيات.