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تدمير مخزن أسلحة ومنصات صواريخ لميليشيات الحوثي

المصدر: الحدث.نت
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دمرت مقاتلات التحالف العربي مخزن أسلحة كبيرا لميليشيات #الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله #صالح في جبل ظفار جنوب غرب العاصمة صنعاء.

شهود عيان أكدوا وقوع سلسلة انفجارت سمعت في أرجاء العاصمة #صنعاء، واشتعلت النيران في المخزن بعد تعرضه للقصف بعدة غارات الليلة الماضية، الأحد.

كما أفادت مصادر عسكرية في #صعدة شمال #اليمن عن تعرض عدة مناطق حدودية لقصف بعشرات الغارات، حيث استهدفت طائرات التحالف #منصات إطلاق صواريخ للميليشيات في منطقة باقم الحدودية ومواقع وتجمعات لعناصر الميليشيات في مناطق الثعبان ومريصعة والسداد وكتاف.

وفي محافظة #حجة شمال غرب اليمن، قصفت الطائرات بأكثر من 15 غارة مواقع وأهدافا متفرقة للميليشيات جنوبي منطقتي حرض وميدي حيث تدور مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة بين قوات #الجيش_الوطني والميليشيات.

كلمات دالّة

#الحوثي, #صالح, #صنعاء, #صعدة, #اليمن, #منصات, #حجة, #الجيش الوطني

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