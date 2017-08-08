الحوثيون يطردون "المرضى" من المستشفى العسكري بصنعاء

أكدت مصادر طبية بصنعاء قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بطرد عشرات المرضى من داخل أكبر مستشفيات القوات المسلحة اليمنية والتي باتت تسيطر عليها الميليشيا الحوثية.

وبحسب المصادر فقد أقدمت عناصر من ميليشيات الحوثي أمس على إخراج المرضى بالقوة من قسم المسالك البولية في المستشفى العسكري بصنعاء، في وقت هدد فيه الكادر الطبي في المستشفى بالتوقف عن العمل مالم تتوقف الميليشيات عن التدخل في عمل الأطباء والممرضين.

وقالت مصادر طبية إن قسم المسالك البولية جرى الاستيلاء عليه بالقوة من قبل ميليشيات #الحوثي وتحويله إلى قسم رقود للعناصر التابعة لجماعة الحوثي ما أدى إلي حرمان كثير من المرضى من العلاج.

وأفادت المصادر بأن رئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى العسكري الدكتور خالد #الأكحلي اضطر بسبب مضايقات الحوثيين وتصرفاتهم الاستفزازية إلي الاعتكاف في منزله والتوقف عن العمل حتى تكف الميليشيات الانقلابية عن التدخل في عمل الكادر الطبي في المستشفى.

وأضافت المصادر بأن ميليشيات الحوثي قامت بوضع ملصقات على جدران المستشفى تحوي شعارات الجماعة كما قامت بنشر صور لعدد من عناصرها الذين قتلوا في الجبهات على جدران المستشفى وهو ما أثار استهجان إدارة المستشفى، وكذا المرضى الذين يتلقون العلاج.

وهدد الكادر الطبي بالتوقف عن العمل بشكل جماعي إذا لم تتوقف الميليشيات عن التدخل في عمل الأطباء والممرضين وعرقلة عملهم في تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين، بحسب المصادر الطبية.

يذكر أن القطاع الصحي في اليمن - بحسب تقارير المنظمات الدولية - قد انهار بشكل شبه كلي نتيجة سيطرة الميليشيات على المقدرات العامة للدولة وعدم صرف المرتبات للكثير من العاملين في المستشفيات والمرافق الصحية.

كما أن ميليشيات الحوثي تتعاطى مع المستشفيات الحكومية كمؤسسات إيرادية تدر عليها مليارات الريالات، وهو ما دفعها لمضاعفة رسوم الخدمات الصحية ونهب العقاقير الطبية التي تقدم للمستشفيات اليمنية كمساعدات مجانية من المنظمات الدولية، في حين تبيعها الميليشيات في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.