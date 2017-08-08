الحوثي يفشل في إطلاق صاروخ باليستي باتجاه السعودية

فشلت ميليشيات #الحوثي في إطلاق #صاروخ_باليستي باتجاه #السعودية، انطلق من منطقة #حجة شمال #اليمن.

وذكرت مصادر أن الصاروخ سقط على الأرجح بالمياه الدولية في #البحر_الأحمر.

من جهة أخرى، اعترضت منظومة الدفاع الجوي (باتريوت) التابعة للتحالف العربي، صاروخاً باليستياً في سماء #مأرب، أطلقته ميليشيات الحوثي و #المخلوع_صالح باتجاه المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأنه تم تدمير الصاروخ فوق منطقة خالية ولم يحدث أي أضرار.

كما قصفت البوارج الحربية لقوات التحالف، الليلة الماضية، معسكراً يسيطر عليه الانقلابيون في ضاحية مدينة باجل شرق #الحديدة.

وتجددت المعارك في الساعت الأولى من صباح الثلاثاء بجبهة المصلوب غرب محافظة #الجوف بعد هدوء حذر لأيام عدة.

من جانبه، قال مصدر في المقاومة الشعبية، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع من جهة ثانية، في منطقتي وقز والغرفة غرب مديرية المصلوب، ونطقتي حام ومزوية في مديرية المتون المجاورة. وأسفرت المواجهات عن قتلى وجرحى وهروب العشرات من المتمردين من مواقعهم.