انطلاق إعادة الإعمار في عاصمة اليمن المؤقتة

انطلقت في العاصمة اليمنية المؤقتة #عدن، الثلاثاء، عملية إعادة #إعمار المنشآت المتضررة جراء الانقلاب.

وذكر رئيس الوزراء اليمني، أحمد #بن_دغر، أن اتفاقيات إعادة الإعمار تشمل البيوت المتضررة، مشيراً إلى أنه تم البدء سابقاً بإعادة ترميم وتأهيل عدد من المباني الحكومية والمحاكم والنيابات العامة والمعسكرات والجامعات، وسيتم استكمال ما تبقى في جميع المحافظات المحررة.

بدوره، قال محافظ عدن، عبد العزيز المفلحي، إن خطة الإعمار تهدف إلى بناء منازل المواطنين التي تضررت، بكلفة تُقارب الـ20 مليارا و700 مليون ريال يمني (أي نحو 80 مليون دولار)، عبر تمويل حكومي وبمساهمة من الصندوق العربي للإنماء بقيمة مليوني دولار.

وأوضح المفلحي أن الخطة ستنقسم إلى ثلاث مراحل، وستبلغ تكلفة المرحلة الأولى 5 مليارات ريال يمني (20 مليون دولار) وتشمل مديرية التواهي بتكلفة مليارين و300 مليون ريال يمني (9.2 مليون دولار)، ومديرية المعلا بتكلفة مليار و500 مليون ريال يمني (6 ملايين دولار)، ومديرية صيرة بتكلفة ملياري ريال يمني (8 ملايين دولار).

كما أكد المفلحي تدشين خطة إعادة الإعمار، الثلاثاء، عبر توقيع العقود الخاصة بالجزء الأول، من المرحلة الأولى في مديرية التواهي، بتمويل من الصندوق العربي، على أن يتم التدشين في بقية المديريات خلال الأيام القادمة.

ووفقاً لوزير الأشغال العامة والطرق اليمني، معن عبد الملك، فإن المباني المتضررة الخاصة بالمواطنين في عموم مديريات عدن تبلغ 12 ألفا و392 مسكناً متضرراً، موضحاً أن المرحلة الأولى التي سيتم الشروع فيها، اليوم، تشمل إعادة بناء وترميم 1221 منزلاً بمديرية التواهي في عدن، بتكلفة إجمالية قدرها 9 ملايين و179 ألف دولار.

وأفاد عبد الملك بأن المرحلة الأولى ستشمل أيضاً إعادة بناء وترميم المنشآت الحكومية والخدمية المتضررة والبالغ عددها 28 منشأة، بكلفة إجمالية قدرها 34 مليونا و661 ألف دولار.

واجتاحت ميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح مدينة عدن جنوب #اليمن، في آذار/مارس 2015، بعد أشهر من انقلابها على السلطة الشرعية والسيطرة على العاصمة #صنعاء أواخر عام 2014. وتسببت الميليشيات بتدمير وتخريب البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة، حتى تم تحريرها بدعم من #التحالف_العربي في تموز/يوليو من العام نفسه، واتخاذها عاصمة مؤقتة للبلاد من قبل الحكومة الشرعية حتى استكمال إنهاء الانقلاب.