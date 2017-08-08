قائد قوات التحالف في مأرب: الميليشيات تمر بأضعف حالاتها

أكد العميد ركن إبراهيم الحربي، قائد قوات #التحالف في #مأرب أن ميليشيات الحوثي وصالح حاليا في أضعف حالاتها، إلى جانب خسائرها المتكررة يومياً.

وأرجع الحربي الفضل في ذلك إلى التخطيط الجيد من قبل القيادة المشتركة للتحالف في الرياض.

كما أكد الحربي أن قوات الشرعية والتحالف سيستعيدان قريباً العاصمة صنعاء من سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح.

في سياق متصل، أعلنت مصادر أمنية في #الجيش_الوطني_اليمني تقدمها من محورين باتجاه منطقتي الوازعية والبرح غرب محافظة #تعز بعد السيطرة على "سنترال جبل العريش" إثر معارك عنيفة ضد الميليشيات الانقلابية.

وأكدت المصادر مقتل نحو 10 أشخاص من مسلحي الميليشيات في محور الوازعية.

كما أفادت المصادر بأن الجيش انطلق بمعركة أخرى للسيطرة على مفرق #المخا لفتح الطريق بين المدينة والميناء، موكدةً أن المواجهات مستمرة لتطهير مناطق غرب تعز وفك الحصار عن المدينة.