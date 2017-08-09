الجيش اليمني يقتل قيادياً حوثياً غرب تعز

قتل القيادي الميداني لميليشيات الحوثي أبو صادق مع عدد من مرافقيه في جبهة الكدحة شمال غرب محافظة تعز، في اشتباكات مع قوات #الجيش_اليمني، أثناء محاولة تسلل إلى مواقع الجيش في نقيل زبد وتبة مصنعة.

وتشهد مناطق غرب #تعز مواجهات متواصلة في إطار عملية عسكرية انطلقت قبل يومين لاستكمال تحرير المنطقة الممتدة من #مفرق_المخا إلى شارع الستين عند المدخل العربي للمدينة.

ورداً على الخسائر التي تكبدتها الميليشيات في الجبهات الغربية، قصفت الميليشيات عشوائياً بالمدفعية الثقيلة عدداً من أحياء مدينة تعز، وأسفر القصف عن مقتل امرأتين، إحداهما في الخامسة عشرة في حي عصيفرة شمال المدينة، وجرح ثلاثة مدنيين.

إلى ذلك، قصفت طائرات #التحالف_العربي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مواقع للميليشيات في منطقة موزع جنوب معسكر خالد. وفي وقت سابق شنت عدة غارات على معسكر ريمة حميد في ضاحية سنحان، ومعسكر السواد التابع لقوات الحرس الجمهوري وسط العاصمة صنعاء.

وفي جبهة نهم شمال شرق العاصمة، تجدد القتال الليلة الماضية حيث قصفت مدفعية الجيش الوطني بعشرات القذائف مواقع وتجمعات للميليشيات عند أطراف مديريتي بني حشيش وأرحب.