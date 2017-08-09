الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الأممي في الرياض

استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور #هادي #المبعوث_الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وذلك في إطار جولة اتصالات جديدة مع أطراف #الأزمة_اليمنية بدأها ولد الشيخ أحمد أواخر الأسبوع الماضي في العاصمة العمانية مسقط لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وفرص تحقيق السلام.

وأطلع ولد الشيخ أحمد الرئيس اليمني خلال اللقاء على نتائج جولته، والمباحثات التي أجراها في مسقط مجدداً ووقوف المجتمع الدولي إلى جانب #الحكومة_الشرعية وتفهم موقفها ودعم جهود تحقيق السلام في #اليمن.

وذكرت وكالة الأبناء اليمنية "سبأ" أن هادي لفت إلى تعنت #الميليشيات_الانقلابية ورفضها لكل دعوات السلام للحد من معاناة اليمنيين.

كما طالب المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط لثني الميليشيات عن مواقفها المتصلبة غير الآبهة بتضخم فاتورة المعاناة واستنزاف مقدرات اليمن.

وجدد هادي تأكيده على حرص الحكومة الشرعية لتحقيق السلام وفق المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، مشيداً بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمساعدة #الشعب_اليمني والجهود التي يبذلها المبعوث الخاص #اسماعيل_ولد_الشيخ.

من جانبه، أكد وزير الخارجية اليمني، عبد الملك #المخلافي، على ضرورة أن يحدد المجتمع الدولي بوضوح مسؤولية الحوثي وصالح في إفشال مبادرات السلام.

وقال المخلافي، في تغريدات له على موقع تويتر عقب حضوره اجتماع هادي وولد الشيخ أحمد، إن معاناة اليمنيين تزداد ما بين رفض جماعة الحوثي ومناورات جماعة صالح.

من جهته، اتهم القيادي الحوثي، صالح الصماد، المبعوث الأممي بذر الرماد بالعيون وسحب عملية السلام إلى تفاصيل جانبية بعيدة عن تحقيق السلام، وفق وصفه.