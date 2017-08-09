صاعقة رعدية تقتل 5 يمنيين في حجة

أودت صاعقة رعدية بحياة 5 أفراد من أسرة واحدة، في #مديرية_عبس بمحافظة حجة الواقعة أقصى شمال غرب #اليمن.

وذكرت مصادر محلية في محافظة حجة أن صاعقة رعدية ضربت منزلاً لأحد المواطنين بمديرية عبس، ويدعى علي دهبول، ما تسبب في مقتل 5 من أولاده وأولاد أخيه كانوا متواجدين بالمنزل، فيما أصيب آخرون بحروق وجروح سطحية.

وأوضحت المصادر أن أمطارا غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ضربت عدة مناطق بـ #محافظة_حجة ما أدى إلى جريان مياه السيول وانجراف بعض أراضي وممتلكات #المواطنين.

وتشهد معظم المناطق اليمنية، خصوصاً الجبلية منها، أمطاراً غزيرة في فصل الصيف بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في المناطق الساحلية الغربية والجنوبية والشرقية.

وتضرر 49 ألف ساكن بسبب الفيضانات وسيول الأمطار التي هطلت على #محافظات_يمنية عدة خلال الصيف الماضي، وفقاً لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لـ #الأمم_المتحدة.

كما لقي أكثر من 60 شخصاً مصرعهم بسبب الانهيارات الصخرية التي تسببت فيها تلك السيول والفيضانات.