غرق 29 مهاجرا قبالة اليمن أجبرهم مهرب على القفز بالبحر

قضى 29 مهاجراً على الأقل، واعتبر 29 آخرون مفقودين في #بحر_العرب بعدما أجبرهم مهربهم على القفز في المياه قبالة اليمن، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت المنظمة في بيان نقلا عن ناجين "في وقت مبكر هذا الصباح، أجبر مهرب أكثر من 120 مهاجرا ًصومالياً وإثيوبياً على القفز في البحر فيما كانوا يقتربون من ساحل محافظة #شبوة اليمنية في بحر العرب".

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد قالت سابقا إن نحو 50 مهاجراً صومالياً وإثيوبياً في عمر المراهقة "أغرقوا عمداً" صباح الأربعاء حينما أجبر مهرب نحو 120 راكباً على القفز في المياه قبالة #سواحل_اليمن.

وصرّحت لورنت دي بويك، رئيس بعثة المنظمة باليمن في بيان "أبلغ الناجون زملاءنا على الشاطئ أن المهرب دفعهم للماء عندما اشتبه في وجود سلطات قرب الشاطئ".

فيما أكدت أوليفيا هيدون، المتحدثة باسم #المنظمة، أن فريق المنظمة عثر على جثث 29 مهاجرا إفريقيا مدفونة على الشاطئ في #محافظة_شبوة اليمنية المطلة على #خليج_عدن بينما لا يزال 22 في عداد المفقودين.

وأضافت قائلة "جميعهم صغار. متوسط أعمارهم هو نحو 16 عاماً".