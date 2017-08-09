للمرة الثانية.. الحوثيون يسرقون سفارة السودان بصنعاء

عاودت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، الأربعاء، الاعتداء على سفارة #السودان ومنزل سفيرها في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وذكرت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، لـ"العربية.نت"، أن مسلحين من ميليشيا الحوثي، اقتحموا من جديد وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، سفارة السودان ومنزل سفيرها، وقاموا بالعبث بمحتوياتها ونهب ما تبقى من سيارات وأثاث.

وأكدت أن المقتحمين كانوا يرددون شعارات ضد السودان، والصرخة الحوثية (الخمينية)، أثناء تجولهم في فناء السفارة ومنزل السفير، قبل خروجهم مصطحبين على متن سيارات تابعة لهم أوراقاً وأدوات تم نهبها من داخل السفارة، إضافة إلى سيارات تابعة للبعثة السودانية.



واعتبرت وزارة الخارجية اليمنية اعتداء الميليشيا الانقلابية على حرمة السفارة السودانية ومنزل سفيرها للمرة الثانية على التوالي، "يؤكد إمعانها في ارتكاب الجريمة دون أدنى احترام لمقرات البعثات الدبلوماسية"، مشيرة إلى سرقة سيارات البعثة والعبث بمحتوياتها.

وأكدت الخارجية اليمنية في بيان أصدرته، الأربعاء، أن "هذه الأفعال والجرائم الممنهجة دليل واضح على نهج الميليشيا الانقلابية في انتهاك الأعراف والقوانين، وتعمد واضح في الإضرار بعلاقات الشعب اليمني بالشعوب الشقيقة والصديقة".

ونفذت الميليشيات الانقلابية في أوقات سابقة اقتحامات وعمليات نهب مماثلة ضد عدة سفارات وبعثات دبلوماسية في صنعاء.