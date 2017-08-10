اليمن.. إحباط هجوم للمتمردين على معسكر خالد

أحبط الجيش #الوطني محاولة هجوم للمتمردين على معسكر #خالد في #المخا. وقال مصدر عسكري إن الهجوم نفذته ميليشيات مدربة #إيرانيا وتتبع مباشرة زعيم الحوثيين، مضيفا أن الجيش اليمني تمكن بمساندة التحالف من تكبيد الانقلابيين خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.

وأوضحت المصادر أن الهجوم كان الأعنف من نوعه، مشيرة إلى أن الميليشيات دفعت بتعزيزات كبيرة مدربة من #إيران ويشرف عليها بشكل مباشر زعيم جماعة #الحوثي بهدف استعادة المعسكر لكنها تكبدت خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.

وفي ذات السياق، اندلعت معارك عنيفة في الجبهتين الغربية والشرقية بمدينة تعز. وقال مصدر عسكري إن المواجهات تدور بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وإن الجيش الوطني يتقدم باتجاه مصنع السمن والصابون ومفرق شرعب بعد السيطرة على منطقة مدارات وتفكيك العديد من حقول الألغام.

وأضاف المصدر أن الجيش الوطني يواصل تقدمه وسط تراجع كبير للميليشيات، حيث قتل أكثر من اثني عشر، وأصيب العشرات منهم بالمواجهات، مؤكدا استمرار العملية العسكرية حتى تحرير كافة المناطق في الجهة الغربية للمدينة.