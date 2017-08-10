منظمة الهجرة: غرق 29 مهاجراً وفقد 22 قبالة اليمن

قضى 29 مهاجراً على الاقل واعتبر 22 آخرون مفقودين في بحر العرب بعدما أجبرهم مهربهم على القفز في المياه قبالة اليمن، وفق ما أفادت #المنظمة_الدولية_للهجرة .

وقالت المنظمة في بيان نقلا عن ناجين "في وقت مبكر هذا الصباح، الخميس، أجبر مهرب أكثر من 120 مهاجرا صوماليا وإثيوبيا على القفز في البحر فيما كانوا يقتربون من ساحل محافظة #شبوة اليمنية في #بحر_العرب ".

وأشارت المنظمة الى العثور على قبور في الرمال لـ 29 مهاجرا على شاطئ في محافظة شبوة بعد أن قام ناجون بدفنهم.

وذكر أحد مسؤولي الطوارئ في المنظمة في #عدن أن المهربين "دفعوا المهاجرين بشكل متعمد الى البحر خشية اعتقال السلطات لهم عند وصولهم الى الشاطئ".

وأضاف أنهم "ببساطة عادوا من حيث أتوا لتحميل المزيد من المهاجرين ومحاولة تهريبهم الى #اليمن ".

وتقول المنظمة إن حوالي 55.000 مهاجر وصلوا الى اليمن من القرن الإفريقي منذ بدء العام، معظمهم يأملون بايجاد عمل في دول الخليج.

وتعتبر الرحلة البحرية خطيرة في هذا الوقت من العام بسبب الرياح القوية في #المحيط_الهندي.

وكشف مسؤول الطوارئ أنه يوجد "العديد من النساء والأطفال سواء بين الذين قضوا نحبهم أو المفقودين".

وأوضح بيان للمنظمة أن طاقمها قدم الرعاية العاجلة للمهاجرين الناجين الذين بقوا على الشاطئ.

وقدّرت المنظمة متوسط أعمار المهاجرين الذين كانوا على القارب بنحو 16 عاما.