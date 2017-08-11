اليمن..استشهاد 4 جنود إماراتيين إثر تحطم مروحيتهم

أعلنت #القيادة_العامة_للقوات_المسلحة_الإماراتية استشهاد 4 من جنودها أثناء تأديتهم لمهمتهم الاعتيادية في محافظة شبوة باليمن، حيث تعرضت طائرتهم المروحية لخلل فني مما أدى إلى هبوطها اضطراريا وارتطامها بالأرض.

وهم النقيب أحمد خليفة البلوشي، والملازم أول طيار جاسم صالح الزعابي، والوكيل محمد سعيد الحساني، والوكيل سمير محمد مراد أبوبكر.

وكان المتحدث الرسمي لقوات #التحالف "تحالف إعادة الشرعية في #اليمن" العقيد الركن تركي المالكي قد صرح بأن إحدى #المروحيات التابعة للتحالف تعرضت لخلل فني أثناء عودتها من إحدى المهام بالداخل اليمني، مما دفع بالطاقم إلى #الهبوط_الاضطراري بإحدى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية وقد نتج عن ذلك إصابات خفيفة لطاقمها الجوي.