المخلافي: ولد الشيخ لم يطرح أي جديد مع الرئيس اليمني

قال وزير الخارجية اليمني #عبد_الملك_المخلافي، إن المبعوث الأممي إسماعيل #ولد_الشيخ أحمد، لم يطرح أي جديد في لقائه مع #الرئيس_اليمني عبدربه منصور هادي. كما لم ينقل عن #الحوثيين استعدادهم لأي تجاوب مع مبادرات الحل.

اتهم المخلافي الميليشيات الحوثية باستغلال معاناة اليمنيين لصرف الانتباه عن انتهاكاتها.

ميدانيا، قتل ثلاثة قياديين ميدانيين من ميليشيات الحوثي في جبهة البقع كتاف شمال شرق محافظة #صعدة الحدودية، إثر #قصف_مدفعي شنته قوات الشرعية على مواقع الميليشيات.

وأفادت مصادر ميدانية أن القصف المدفعي استهدف مواقع الميليشيات في منطقة العطفين، وأن مقاتلات التحالف دمرت مخازن أسلحة ومعدات عسكرية للميليشيات في نفس المنطقة.

وأضافت المصادر أن القتلى من قادة الميليشيات هم ضياء الأنسي وأبو روح الله قائد المجموعة المهاجمة، وحسن الشامي الذي تم التعرف على هويته في الموقع.

بينما أشارت مصادر في مستشفى السلام بمدينة صعدة إلى وصول عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات سقطوا خلال المعارك الأخيرة في منطقة ثار صلة في البقع.