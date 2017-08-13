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اليمن.. بن دغر يلتقي رعاة المبادرة الخليجية في الرياض

المصدر: دبي - قناة العربية
رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر
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غادر #رئيس_الوزراء_اليمني #أحمد_عبيد_بن_دغر العاصمة المؤقتة #عدن متوجهاً إلى #الرياض ، وذلك للتشاور مع الرئيس #عبدربه_منصور_هادي ولقاء السفراء الدائمين لدى #اليمن والراعين لـ #المبادرة_الخليجية .

ولدى مغادرته مطار عدن أكد بن دغر أن الشرعية ستستمر في متابعة ومراقبة كل صغيرة وكبيرة في عدن لضمان استمرار الخدمات كافة، كالمياه، والكهرباء والمشتقات النفطية والصحة العامة.

وأضاف بن دغر أن الظروف في العاصمة المؤقتة أصبحت أفضل من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الحكومة حققت إنجازات ملموسة على الأرض، منها افتتاح المشاريع، ومقرات للدولة، متعهدا بأن غياب الشرعية عن عدن لن يطول.

كلمات دالّة

#رئيس الوزراء اليمني, #أحمد عبيد بن دغر, #عدن, #الرياض, #عبدربه منصور هادي, #اليمن, #المبادرة الخليجية

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