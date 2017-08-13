الحوثي يفشل في إطلاق صاروخ باليستي باتجاه نجران

رصدت أنظمة الدفاعات الجوية لقوات التحالف المشتركة الساعة الحادية عشرة من مساء السبت، عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي أطلقته ميليشيات #الحوثي من العاصمة #صنعاء باتجاه مدينة #نجران، وقد سقط في مديرية كتاف البقع في محافظة #صعدة.

وكان الجيش الوطني اليمني، قد أعلن، السبت، أن منظومة الدفاع الصاروخية لتحالف دعم الشرعية اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح باتجاه المخا.

وأطلق الانقلابيون الصاروخ من موقع بمديرية الخوخة الواقعة جنوبي مدينة الحديدة، وفق الجيش الوطني اليمني.

كذلك فشلت ميليشيات الحوثي، الثلاثاء، في إطلاق #صاروخ_باليستي باتجاه #السعودية، انطلق من منطقة #حجة شمال #اليمن.

وذكرت مصادر أن الصاروخ سقط على الأرجح بالمياه الدولية في #البحر_الأحمر.