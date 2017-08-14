الإمارات تؤكد دعمها للحل السياسي في اليمن

أكد وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في #اليمن، وشدد خلال لقائه #المبعوث_الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد على دعم #الشرعية في اليمن، وكان #ولد_الشيخ_أحمد قد وصل إلى #أبوظبي قادما من #إيران، مشيراً إلى أن الخيار العسكري ليس حلاً للأزمة اليمنية، وأكد أن الحل السلمي هو الحل الوحيد.

أبو ظبي كانت المحطة الخامسة في جولة المبعوث الأممي، التي يحاول من خلالها الحصول على دعم إقليمي، في ممارسة ضغوط على الأطراف والتوصل إلى تسوية.

فبعد مسقط والرياض وعمان وطهران، حط ولد الشيخ أحمد في أبوظبي والتقى وزير خارجية #الإمارات الذي جدد دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن وحرصها على تقديم العون لها، وشدد على دعم الشرعية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار وصون سيادة ووحدة اليمن.

المبعوث الأممي قادم من #طهران التي زارها والتقى وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، وقال في تصريحات له إن الخيار العسكري ليس حلاً للأزمة اليمنية، وأن الحل السلمي هو الحل الوحيد بمشاركة كل الأطراف.

ولد الشيخ أحمد زار إيران على أمل قيامها بممارسة ضغوط على #الحوثيين للقبول بالتسوية ووضع حد للحرب التي خلفت آثاراً كارثية.