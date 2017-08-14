اليمن.. الميليشيات الانقلابية تعرقل تفويج الحجاج

أعلن وكيل وزارة الأوقاف لقطاع #الحج والعمرة اليمني مختار الرباش أن #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح الانقلابية احتجزت جوازات سفر أكثر من 2000 حاج وعرقلت مغادرة مئات آخرين من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية مساء الأحد أن نقاط تفتيش تابعة للميليشيات الانقلابية صادرت جوازات الكثير من #الحجاج وهو ما تسبب في إرباك جدول عملية التفويج الذي تم الاتفاق بشأنه مع الجانب السعودي في #منفذ_الوديعة_البري لتسهيل عملية التفويج بيسر وسهولة.

واستنكر الرباش هذا الإجراء غير المبرر والذي لا يمت للدين والأخلاق بأي صلة، رافضاً الزج بقضية الحج في الصراع السياسي.

ووصلت أولى طلائع الحجاج اليمنيين لموسم 1438هـ، الأحد، إلى الأراضي المقدسة ضمن الدفعة الأولى من حجاج البلاد، حيث استقبلها وزير الأوقاف والإرشاد رئيس بعثة الحج اليمنية، أحمد عطية، الذي أشاد بما تبذله #السعودية من جهود في تنظيم عملية الحج، والتنسيق القائم في سبيل تسيير عملية التفويج منذ انطلاق الحاج من مقر إقامته وحتى وصوله الأراضي المقدسة.

ويبلغ عدد الحجاج اليمنيين هذا العام 24255 شخصا، وفق تصريحات مسؤولي قطاع الحج في وزارة الأوقاف اليمنية.