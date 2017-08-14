الصحة العالمية: ارتفاع مصابي الكوليرا باليمن لنصف مليون

في إحصائية جديدة عن ضحايا وباء #الكوليرا في #اليمن، أعلنت #منظمة_الصحة_العالمية ارتفاع عدد الإصابات المشتبهة بالمرض منذ أواخر أبريل الماضي إلى 500 ألف حالة في 21 محافظة، في حين سجل عدد الوفيات ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع الماضي بلغ 1971 حالة بزيادة 10 حالات في أسبوع.

إلى ذلك، أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أن نحو 16 مليون يمني يعانون من انعدام المياه النقية، و60% من السكان يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح التقرير أن 15 مليونا وسبع مئة ألف من السكان لا تتوفر لهم المياه النظيفة، في حين لا يحصل 14 مليونا و800 ألف على الرعاية الصحية الكافية.

وبحسب التقرير، فإن اليمن يعاني من تدهور حاد في الخدمات الصحية، ونظم الصرف الصحي نتيجة الحرب، وأكد أن عدم صرف نحو ثلاثين ألف موظف حكومي يعملون في المجال الصحي منذ نحو عام أثر بشكل كبير على الخدمات الصحية.