الجيش اليمني يضبط كميات من الحشيش في طريقها للسعودية

ضبطت نقطة أمنية تابعة للجيش #اليمني ، الأحد، كميات كبيرة من #الحشيش و #المخدرات أخفاها المهربون في أكياس خاصة بمواد غذائية.

وأفادت مصادر أمنية، أن نقطة العبر بوادي #حضرموت شرق اليمن على الطريق الرابط بين الحدود السعودية اليمنية، ضبطت 155 كيسا من الحشيش والمخدرات، كانت على متن شاحنة تحمل مواد غذائية وأخفى المهربون الحشيش المخدر بوضعه في أكياس خاصة بمادة #البن اليمني.

وأكدت المصادر، أن النقطة الأمنية التابعة للواء 23 ميكا بمديرية العبر، كشفت حيلة المهربين وحرزت الكميات الكبيرة من الحشيش والمخدرات المضبوطة، وألقت القبض على المهربين.

ورجحت، أن المهربين كانوا يحاولون إدخال هذه المواد المخدرة وتهريبها إلى السعودية.

وقال مصدر أمني، إنه سيتم إحالة المهربين بعد التحقيق معهم الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشاد قائد المنطقة العسكرية الأولى في #حضرموت اللواء الركن صالح #طيمس بيقظة أفراد النقطة العسكرية في ضبط المهربين.

وكان جمرك الوديعة على الحدود السعودية – اليمنية أحبط مطلع الشهر الجاري، محاولة أخرى لتهريب ثمانية كيلوغرامات من الحشيش، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات، إضافة الى عشرات العمليات الأخرى التي يتم الإعلان عنها، ضمن محاولات المهربين استخدام اليمن منطقة عبور لتهريب المخدرات والحشيش.



