اليمن.. تدمير زورق استهدف سفينة إماراتية في المخا

دمر #الجيش_الوطني وقوات #التحالف في #اليمن، الأربعاء، زورقا مفخخا لميليشيات الحوثي قبل استهدافه #سفينة_إماراتية في #ميناء_المخا.

ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر في ميناء المخا، الأربعاء، أن هجوماً إرهابياً شنته عناصر الميليشيات الانقلابية بقارب مفخخ حاول استهداف سفينة حربية إمارتية راسية في الميناء، غرب مدينة تعز.

وذكر المصدر أن انفجاراً عنيفاً سُمع دويه في الميناء الخاضع لسيطرة قوات الجيش الوطني والتحالف العربي الذي تقوده #السعودية.

وأضاف أن القوات الحكومية فجرت القارب قبل وصوله إلى الهدف.

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي لهجوم عنيف شنته عناصر الميليشيات الانقلابية على مواقعها في جبهة الشقب جنوب مدينة تعز، مكبدة الميليشيات خسائر في الأرواح بين قتيل ومصاب.

وكانت عناصر الميليشيات الانقلابية شنت هجوما مع ساعات الفجر الأولى اندلعت على أثره مواجهات عنيفة استخدم فيها الطرفان مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتمكنت قوات الجيش الوطني من إجبار عناصر الميليشيات على التراجع والفرار بعد أن كبدتها خسائر كبيرة.