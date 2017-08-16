في لقاء بنائب الملك سلمان..نواب اليمن يشيدون بالتحالف

أكد أعضاء #مجلس_النواب_اليمني دعمهم وتأييدهم لكافة الإجراءات التي اتخذها #الرئيس_عبدربه_منصور_هادي لـ #إنهاء_الانقلاب و #استعادة_الشرعية ومؤسسات الدولة، وما قام به من جهود مع دول الجوار والمجتمع الدولي، كما #ثمنوا_جهود_المقاومة_الشعبية ودول #التحالف_العربي.

ودعا النواب البرلمانيون في الاجتماع التشاوري الذي عقد في جدة المجتمع الدولي للوقوف بجانب الشرعية ودعمها لاستعادة الدولة.

كما، ثمنوا جهود المقاومة الشعبية ودول التحالف العربي وفي مقدمتهم السعودية والإمارات للوقوف مع الشرعية، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات الإنسانية منذ بداية الأزمة.

نائب خادم الحرمين يلتقي أعضاء مجلس النواب اليمني

وكان #نائب_خادم_الحرمين_الشريفين #الأمير_محمد_بن_سلمان التقى في قصر السلام بجدة أعضاء مجلس النواب اليمني المؤيدين للحكومة الشرعية.

وفي اللقاء الذي بحث المستجدات على الساحة اليمنية أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

فيما أعرب عضو مجلس النواب اليمني محمد الشدادي في كلمته عن ثقة الجميع في أن التحالف بقيادة السعودية سائر في دعم الجيش الوطني والمقاومة لاستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية من سيطرة الانقلابيين، وإعادة إعمار ما دمرته حرب ميليشيات الانقلاب.

كما التقى نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان كذلك في #جدة #مبعوث_الرئيس_الأميركي_لمكافحة_داعش #بيرت_ماكغورك.

وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لمكافحة #الإرهاب ومجالات التنسيق القائمة بين #السعودية و #الولايات_المتحدة ضمن #التحالف_الدولي .