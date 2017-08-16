للمرة الأولى..300 شاب يخدمون حجاج اليمن بالمنفذ الحدودي

وجد #حجاج_اليمن المسافرون عبر #منفذ_الوديعة الحدودي البري، مع #السعودية، للمرة الأولى هذا العام، من يقدم لهم #خدمات_تطوعية بتوفير المياه ودورات المياه والعيادات الطبية والسكن المؤقت، وتسهيل رحلة حجهم.

وتطوع 300 شاب من أبناء محافظة #حضرموت ، شرق #اليمن ، لاستقبال الحجاج هذا العام في منفذ الوديعة، الذي يفتقر لتوفر أبسط الخدمات والمتطلبات الضرورية من الماء والغذاء والدواء والمسكن، حيث كان يقف الحجاج والمسافرون لأيام تحت أشعة شمس الصيف الحارقة.

#مبادرة_شباب_حضرموت_الخيرية ، قوبلت بارتياح كبير من #الحجاج_اليمنيين الذين بدأت أول أفواجهم، الجمعة، وتستمر على مدى 10 أيام، ويتجاوز عددهم هذا العام أكثر من 24 ألفا و500 حاج.

ويقدم الشباب بالتنسيق مع الجهات الحكومية وبمساهمة من الجمعيات والمؤسسات التنموية الخيرية والتجار، خدمات مجانية للحجاج من توزيع مياه الشرب ووجبات غذاء خفيفة وعصائر، والمخيمات المكيفة لاستراحة الحجاج حتى تتم إجراءات دخولهم، إضافة إلى تركيب دورات مياه متنقلة وصيدليات وعيادات طبية متنقلة في المنفذ لخدمة حجاج بلادهم، ورفع المعاناة التي تتكرر سنويا.

ووصف مدير مكتب الأوقاف والإرشاد في حضرموت مراد صبيح، هذا المشروع، بـ "أعظم مشروع إنساني خيري خضته في حياتي"، معربا عن إعجابه بتضافر جهود الجميع كل بحسب استطاعته لرسم لوحة جمالية في عمل الخير والبر والإحسان.

وقوبلت مبادرة خدمة الحجاج، التي اعتبرها مشاركون، نموذجا متميزا للتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بتفاعل واستجابة كبيرة بالتبرعات النقدية والعينية من قبل التجار والخيرين لتوفير احتياجات وخدمات حجاج بيت الله.

ووجه وزير الأوقاف رئيس بعثة الحج اليمنية أحمد عطية، الشكر لهؤلاء الشباب من أبناء محافظة حضرموت الخير الذين نذروا أنفسهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام اليمنيين في منفذ الوديعة، موضحا أن التجهيزات والترتيبات التي قاموا بها دليل قاطع على الخيرية في حضرموت.

وأثنى على جهود جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية المساهمة في هذا العمل الجبار الطوعي.