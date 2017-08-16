ميليشيات الحوثي تخطف 3 موظفين بالسفارة الأميركية

شنت #ميليشيات_الحوثي والمخلوع #صالح خلال اليومين الماضيين حملة اختطافات ضد عدد من الناشطين الإعلاميين والموظفين العاملين في سفارات أجنبية ومنظمات أممية في #صنعاء بتهمة التجسس.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الميليشيات اختطفت 12 شخصاً من منازلهم بينهم ثلاثة يعملون في السفارة الأميركية بتهمة التجسس لصالح دول #التحالف_العربي.

وأوضح مقربون من بعض المختطفين أن مسلحين تابعين لميليشيات الحوثي داهموا منازل عدد من الصحافيين والموظفين الأممين في أحياء مختلفة من مدينة صنعاء، وقاموا باحتجازهم ونقلهم إلى أماكن سرية، ومنعوهم من التواصل مع أسرهم، أو معرفة أماكن احتجازهم.