ميليشيا الحوثي قتلت وجرحت 89 مدنيا في يوليو الماضي بتعز

كشف #تقرير_حقوقي عن حجم #الانتهاكات التي ارتكبتها #ميليشيات_الحوثي في #تعز من #قتل و #تهجير و #اختطاف، وأوضح التقرير أن #حصيلة_الضحايا من المدنيين في يوليو الماضي بلغت 89 قتيلا وجريحا بينهم نساء وأطفال.

#انتهاكات_الانقلابيين في تعز ترفع حصيلة القتلى المدنيين يوما بعد يوم وبلغت حصيلة يوليو 64 قتيلا و25 جريحا من الرجال والنساء والأطفال.

تقرير مركز المعلومات وتأهيل حقوق الإنسان أوضح أن من بين القتلى 48 رجلا و10 نساء و6 أطفال.

وأوضح أن أساليب القتل تنوعت بين الدهس والقنص والاغتيالات الغادرة، والقصف العشوائي بالمدفعية والصواريخ على الأحياء السكنية والقرى فضلا عن الاشتباكات المباشرة داخل أحياء المدينة.

كما كشف التقرير حالات تهجير قسري لعشرات الأسر بسبب القصف والاشتباكات في عدة مناطق إضافة إلى استمرار الميليشيات في زرع الألغام ما يهدد بسقوط المزيد من الضحايا من المدنيين.

عامان ونصف من الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين في أحياء مدينة تعز وأريافها سقط فيها آلاف القتلى والجرحى وتم تدمير مئات المنشآت العامة والمنازل في ظل استمرار القصف العشوائي من قبل الميليشيات.