المخلافي: جلسة استثنائية لمجلس الأمن حول اليمن غدا

كشف وزير الخارجية اليمني عبد الملك #المخلافي أن مجلس الأمن الدولي سيعقد غداً الجمعة جلسة استثنائية مفتوحة حول اليمن لمناقشة الأوضاع السياسية والإنسانية.

وقال المخلافي في تغريدة على حسابه في #تويتر إنه سيلقي كلمة بلاده في الجلسة. ويأتي عقد جلسة مجلس الأمن بعد فشل المبعوث الأممي إلى #اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في إقناع #الانقلابيين بالقبول بخارطة الطريق التي عرضها وقبلت بها الحكومة الشرعية، بينما لا يزال يرفضها الانقلابيون، وتقضي بانسحاب الميليشيات من الحديدة وتسليم مينائها لطرف ثالث محايد لإدارته، وضمان دفع رواتب الموظفين من قبل الحكومة.