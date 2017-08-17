انتزاع الحوثيين اعترافات تحت التعذيب تصل للقضاة

فوجئ أقارب قاضٍ في محكمة يمنية، بعد سبعة أشهر على اختطافه من قبل ميليشيات #الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بتحوله تحت وطأة التعذيب الوحشي في سجون #الانقلابيين إلى زعيم خلية إجرامية تتولى رفع الإحداثيات لطيران التحالف وكشف مواقعهم العسكرية.

ونشرت قناة الحوثيين الرسمية، مؤخرا، شريط فيديو للقاضي عبدالحميد إسماعيل العامري، مساعد رئيس محكمة الاستئناف العليا في تعز، وهو يعترف بأنه زعيم هذه الخلية، حيث أجبره سجانوه وخاطفوه على قول ما يريدون، كعادتهم في انتزاع اعترافات من معتقليهم بشتى الأساليب الوحشية.

وأظهر الفيديو من زعموا أنهم أعضاء الخلية، وهم يعترفون بأنهم تابعون لخلية القاضي العامري، ويقومون بتحديد مواقع ميليشيات الانقلاب لطيران التحالف، وذهب أحدهم إلى أنه عندما قرر التخلي عن العمل في الخلية، أجبره القاضي على دفع مبلغ يومي لقاء ذلك!.

وأكد مقربون من القاضي العامري، أنه أجبر على الإدلاء بهذه الاعترافات تحت وطأة التعذيب الوحشي والتهديد والإكراه من قبل ميليشيات الحوثي التي اختطفته قبل سبعة أشهر في مديرية الصلو بتعز، ولم توجه إليه أي تهمه منذ ذلك الوقت، ليخرجوه فجأة إلى الإعلام وقد أصبح زعيم خلية تجسس.

وتختطف ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية الآلاف من المناوئين لها وترغمهم على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب والإكراه في محاولة بائسة لإيجاد مبرر لاختطافهم، وترهيب الآخرين، وصنع انتصارات وهمية زائفة لقبضتها الأمنية.