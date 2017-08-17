وقفة تضامنية بصنعاء مع مطالب النائب المضرب عن الطعام

نفذ عشرات الموظفين المدنيين والعسكريين، الأربعاء، أمام مجلس النواب بالعاصمة اليمنية صنعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مرتباتهم المنهوبة من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية منذ عام، والتضامن مع النائب المضرب عن الطعام لليوم الثاني على التوالي تحت قبة البرلمان.

وطالب المحتجون، سلطات الانقلاب، بصرف مرتباتهم المنهوبة منذ عام، مؤكدين تضامنهم الكامل مع النائب الموالي للانقلابيين #أحمد_حاشد_هاشم الذي دخل في يومه الثاني من الإضراب عن الطعام حتى الموت أو صرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين ومراجعة الزيادات المفروضة على أسعار المشتقات النفطية من قبل #مليشيا_الانقلاب.

وأكدوا، أنهم سيستمرون في تنظيم وقفات احتجاجية يومية وبحشود أكبر للتضامن مع النائب المضرب عن الطعام، ودعم مطلبه في صرف مرتبات الموظفين الذين وصلت معاناتهم إلى أدنى درجات الإنسانية، في ظل تجاهل ولا مبالاة من #الانقلابيين.

واعتقلت مليشيا الانقلاب أحد المتظاهرين (ياسين هاشم) وهو من أقارب النائب المضرب عن الطعام، واحتجزته لساعات قبل أن تفرج عنه لاحقا.

وقالت مصادر، إن رئيس البرلمان الموالي للانقلابيين يحيى الراعي، تجاهل طلب النائب المضرب عن الطعام بالسماح لطبيب بالإشراف على حالته.

وقال النائب المضرب عن الطعام على صفحته، "لن نموت بصمت ولن يثنينا القمع عن إصرارنا من الاستمرار حتى تحقيق أهدافنا".

وأكد، عبدالوهاب الشرفي، الذي زار النائب حاشد في يومه الثاني من الإضراب عن الطعام، أنه متمسكا بموقفه وماض في احتجاجه.. ونقل عنه، أن سلطة الأمر الواقع تعتقد أنه موقف طارئ وسيفشلوه باللامبالاة واللاهتمام الذي يبدونها حتى الآن، لكن الأمر ليس كذلك وأنه سيفرض التعاطي المسؤول مع المطالب على الجميع، كما قال.

ودعا متضامنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الموظفين المنهوبة رواتبهم الى مناصرة أنفسهم وقضاياهم والخروج للاحتجاج ضد من يسرقون قوت أولادهم، ولا يأبهون لمعاناتهم.. مؤكدين أن الثورة الشعبية هي من ستجتث هذه العصابة التي تنهب مرتباتهم وليس الرضوخ والاستكانة الذي يزيد في تسلطهم وفسادهم وعبثهم.

وبدأ النائب حاشد اعتصامه وإضرابه عن الطعام حتى الموت أو صرف المرتبات المنهوبة، تحت قبة البرلمان، الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2017.