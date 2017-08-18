مجلس الأمن: نحتاج 2.3 مليار دولار لتلبية احتياجات اليمن

قال ستيف أوبراين، وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، المأساة في اليمن كان يمكن تلافيها من كافة الأطراف.

وذكر أوبراين أن المعاناة الإنسانية في اليمن تتفاقم مع استمرار الصراع.

ودعا إلى دخول واردات الأغذية والأدوية والوقود إلى اليمن، مشيراً إلى أن المواجهات المسلحة في اليمن زادت بنسبة 50% مؤخرا.

وأوضح أوبراين أن ربع الشعب اليمني بات محروما من دخل ثابت، وأن البلد يعاني انهيارا كاملا في عمل المؤسسات العامة. وقال إن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن حصلت فقط على 39% من التمويل المطلوب.

وأضاف: "نحتاج إلى 2,3 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن".

وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة استثنائية حول #اليمن لمناقشة الأوضاع السياسية والإنسانية.

واستمع المجلس إلى إفادة من المبعوث الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حول جولته الأخيرة في الشرق الأوسط.