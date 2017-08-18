ولد الشيخ يطرح مقترحي حل بشأن ميناء الحديدة وتعز

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن القوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي صالح أطلقت صواريخ باليستية على الأراضي #السعودية.

وأضاف، خلال جلسة استثنائية لمجلس الأمن بشأن اليمن، إن القوات الموالية لصالح قصفت أحياء مدنية في تعز وخلفت خسائر بشرية.

وأوضح أن هناك إجماعاً إقليمياً على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن. ودعا إلى "تحييد المسار الإنساني في اليمن عن النزاع السياسي".

واعتبر أن "أطراف الصراع يضيعون الفرصة تلو الأخرى للتوصل لحل سياسي".

واقترح المبعوث الأممي خلال إفادته أنه "لضمان استمرار #ميناء_الحديدة يجب العمل به عبر إشراف لجنة أممية".

كذلك، اقترح ولد الشيخ على الأطراف المسؤولة العمل على تخفيف المعاناة في #تعز.