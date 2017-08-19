الحوثيون يفجرون منازل ويشنون حملة اختطافات في البيضاء

أقدمت ميليشيات #الحوثي والمخلوع #صالح الانقلابية، السبت، على تفجير منازل وشن حملة اختطافات لمواطنين في مديرية #ذي_ناعم بمحافظة #البيضاء، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي فجرت منزل المواطن صالح أحمد علي الجذيني بمنطقة ذمجير بمديرية ذي ناعم، وحولته إلى ركام، كما أسفر التفجير عن تضرر وتدمير لمنازل حسين علي الجذيني وعبد القادر أحمد علي الجذيني وناصر أحمد علي الجذيني المجاورة جراء شدة الانفجار الذي هز أرجاء المنطقة.

وأكدت المصادر أن #الانقلابيين شنوا حملة اختطافات واسعة في منطقة ذمجير للمواطنين لعدد من الأهالي، بينهم المواطن الذي فجرت منزله، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، دون معرفة السبب.

وفجرت ميليشيات الحوثي قبل أيام قليلة في مديرية ذي ناعم منزل الشخصية الاجتماعية علي سالم الطيابي، عقب تفجير ثلاثة منازل مملوكة لأسرة الطيابي.

وتواصل ميليشيات الانقلاب أعمالها الإجرامية بحق أبناء البيضاء من قتل واختطافات وتفجير منازل والقصف العشوائي للقرى والمناطق بالأسلحة الثقيلة.

ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية قبل حوالي ثلاثة أعوام، استخدمت ميليشيات الحوثي تفجير المنازل كأداة للانتقام من معارضي مشروعها الطائفي الإيراني، في سابقة لم تحدث في تاريخ اليمن.